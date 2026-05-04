Il 4 maggio 2026, a Napoli, si discute ancora sul futuro di un calciatore che è tornato in squadra con l'intenzione di restare. Dopo un passaggio temporaneo, l’atleta è di nuovo nel club, ma la decisione definitiva sulla sua permanenza spetta all’allenatore. La situazione è al centro delle attenzioni del pubblico e dei media, con le parti coinvolte che aspettano un esito ufficiale.

Napoli, 4 maggio 2026 - Partire per tornare non è certo andar via, cantava Riccardo Cocciante nel 1997: chissà cosa canterà invece Romelu Lukaku al ritorno a Castel Volturno dopo oltre un mese di assenza, se si eccettua la breve toccata e fuga di qualche giorno fa che, se possibile, ha ulteriormente inasprito gli animi, almeno nel rapporto con Antonio Conte. Proprio il rapporto tra i due compagni di mille avventure insieme diventerà inevitabilmente oggetto di riflessioni e osservazioni nei prossimi giorni, per capire come verrà gestito il futuro. A cominciare dalle ultime tre giornate di campionato, quelle nelle quali il Napoli dovrà andare a caccia dei punti che mancano per qualificarsi alla prossima Champions League, oltre a blindare il secondo posto e onorare il tricolore ancora cucito sul petto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, Lukaku stavolta torna per restare. Ma l'ultima parola spetta a Conte

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