Crosetto | ‘ingiustizia su Roggero si valuti di evitargli il carcere’

Un parlamentare ha annunciato l’intenzione di raccogliere firme tra i colleghi per chiedere al ministro della Giustizia di considerare la grazia per Mario Roggiero. La proposta mira a evitare il carcere per l’uomo. Non sono stati forniti dettagli sul procedimento giudiziario o sui motivi specifici di questa richiesta. La raccolta di firme è ancora in fase di avvio e non ci sono state altre dichiarazioni ufficiali.

“Vogliamo avviare una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare il ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso per la grazia a Mario Roggiero”. Lo ha detto il capogruppo della Lega Riccardo Molinari intervenendo in Aula alla Camera negli interventi di fine seduta tra gli applausi dei parlamentari del centrodestra. “In una situazione come questa lo Stato deve dare un messaggio chiaro: lui è la vittima”, ha concluso. In Aula al momento dell’annuncio era presente anche il guardasigilli Carlo Nordio.. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Mario Roggero, Crosetto contro la condanna del gioielliere: «Si valuti di evitargli il carcere». Il centrodestra raccoglie le firme per la grazia

Mario Roggero si è costituito in carcereMario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi dalla Corte di Cassazione per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito...

Crosetto, ingiustizia su Roggero, si valuti di evitargli carcereAccedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, ev ... corrieredellosport.it

Gioielliere Mario Roggero condannato, Crosetto: Si valuti di evitargli il carcereLeggi su Sky TG24 l'articolo Gioielliere Mario Roggero condannato, Crosetto: 'Si valuti di evitargli il carcere' ... tg24.sky.it