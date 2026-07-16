Questa mattina, una porzione significativa del tribunale di Bolzano, costruito negli anni '20, è crollata. Il cedimento si è verificato all’alba e si sospetta sia collegato ai lavori di ristrutturazione in corso. La parte crollata rappresentava circa un quarto dell’edificio. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Le autorità stanno valutando le cause e la portata dei danni.

BOLZANO – Questa mattina, 16 luglio 2026, all’alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Il crollo è verosimilmente connesso ai lavori di ristrutturazione. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell’edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. In atto sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, presenti anche i carabinieri e la procura. “Al momento del crollo, all’interno del Palazzo di Giustizia erano presenti solo tre persone – tre addetti alle pulizie -, solo una è rimasta lievemente graffiata ma possiamo parlare di miracolo, poteva essere una tragedia”, così la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Bolzano.

© Firenzepost.it - Crollo al tribunale di Bolzano: cede un quarto dell’edificio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crollo nella notte al tribunale di Bolzano, in corso accertamentiNella notte si è verificato un crollo parziale del tetto di un edificio giudiziario a Bolzano, risalente al periodo del Ventennio.

Bolzano: il crollo nella notte al tribunale, macerie davanti all'ingresso principaleNella notte si è verificato un crollo nella parte centrale del tribunale di Bolzano, causando macerie davanti all’ingresso principale.

Temi più discussi: Come un terremoto: grave crollo danneggia il Tribunale di Bolzano; Crolla parte del palazzo del tribunale di Bolzano; Un boato pazzesco e poi il cedimento: crolla il Tribunale di Bolzano. Un'addetta alle pulizie è rimasta ferita; Crolla il Tribunale di Bolzano: enorme squarcio nella facciata.

Il crollo della facciata del tribunale di Bolzano: Un boato fortissimo x.com

Durante le ondate di calore, il problema non è il nucleare, ma il crollo della produzione delle turbine eoliche reddit

Come un terremoto: grave crollo danneggia il Tribunale di BolzanoAlle sei del mattino ha ceduto la parte centrale dell'edificio, lasciando vedere la montagna retrostante. Lievemente ferita una addetta alle pulizie, ma non ci dovrebbero essere persone sotto le macer ... rainews.it

Crolla una parte del palazzo del tribunale di Bolzano. Anm: 'Sedi con gravi criticità, ma il governo non risponde'Erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del cedimento presenti tre persone, lievemente graffiata una. Il procuratore: Ora ridistribuire la forza lavoro (ANSA) ... ansa.it