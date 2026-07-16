Al Tribunale di Genova è atteso il verdetto di primo grado sul crollo del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. Alla vigilia, la lettera dell’ad di Aspi Arrigo Giana La giornata della sentenza sul crollo del ponte Morandi si apre a Genova con l’attesa per il verdetto di primo grado di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Crollo Ponte Morandi, oggi la sentenza sui 43 morti di Genova, 284 udienze e 57 imputati, Autostrade: "Ferite indelebili"

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Ponte Morandi, la svolta dopo quasi 8 anni: è arrivata la sentenza. Numeri impressionanti...

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Sentenza Ponte Morandi 8 anni dopo il crollo a Genova e 43 morti, chi rischia di più tra i 57 imputatiIl 16 luglio è prevista la sentenza per il crollo del ponte Morandi di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018 e causato dalla morte di 43 persone.

Ponte Morandi, oggi la sentenza del processo a Genova: il crollo fece 43 vittimeOggi a Genova è attesa la sentenza di primo grado sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.

Temi più discussi: Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenza; Crollo ponte Morandi, Autostrade: Porgere scuse è esigenza morale; Ponte Morandi, Autostrade chiede scusa alle vittime prima della sentenza; Ponte Morandi, il video del crollo che uccise 43 persone e cambiò per sempre Genova.

Terminata l'udienza sul Ponte Morandi, la sentenza sarà letta oggi alle 14. Il crollo avvenuto il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime. In aula moltissimi familiari e i difensori degli imputati #ANSA x.com

Autostrade chiede scusa per il crollo del Ponte Morandi. Dopo 8 anni reddit

Ponte Morandi, il video del crollo che uccise 43 persone e cambiò per sempre GenovaLa tragedia risale al 14 agosto del 2018 poco dopo le 11.30. 43 le vittime. A quasi otto anni dalla tragedia e a quattro dall'inizio del dibattimento, è ... lastampa.it

Il crollo del ponte Morandi, dopo 8 anni arriva la sentenzaA poco meno di otto anni dal crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale collassato il 14 agosto 2018 alle 11:36 stroncando la vita di 43 persone, si chiude uno dei processi più importanti e im ... ansa.it