Crollo Ponte Morandi oggi la sentenza di primo grado sui 43 morti di Genova Autostrade | Ferite indelebili
Al Tribunale di Genova si sta per pronunciare la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, che ha provocato la morte di 43 persone. La giornata si apre con l’attesa per il verdetto, in uno dei processi più seguiti degli ultimi anni. Autostrade ha commentato che le ferite lasciate dall’incidente sono indelebili.
Al Tribunale di Genova è atteso il verdetto di primo grado sul crollo del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone La giornata della sentenza sul crollo del ponte Morandi si apre a Genova con l’attesa per il verdetto di primo grado di uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni. Dava. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Terminata l'udienza sul Ponte Morandi, la sentenza sarà letta oggi alle 14. Il crollo avvenuto il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime. In aula moltissimi familiari e i difensori degli imputati #ANSA x.com
Terminata l'udienza sul Ponte Morandi, la sentenza sarà letta oggi alle 14. Il crollo avvenuto il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime. In aula moltissimi familiari e i difensori degli imputati. #ANSA facebook
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