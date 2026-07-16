Crollo Ponte Morandi oggi la sentenza di primo grado sui 43 morti di Genova Autostrade | Ferite indelebili

Notizia in breve

Al Tribunale di Genova si sta per pronunciare la sentenza di primo grado sul crollo del ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, che ha provocato la morte di 43 persone. La giornata si apre con l’attesa per il verdetto, in uno dei processi più seguiti degli ultimi anni. Autostrade ha commentato che le ferite lasciate dall’incidente sono indelebili.