crollo ponte morandi la lettura della sentenza del processo a genova

Un giudice di primo grado ha condannato a 12 anni di reclusione l’ex amministratore delegato di Aspi nel processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018, che causò 43 vittime. La sentenza è stata resa nota a Genova, dove si è svolto il procedimento giudiziario. La condanna riguarda le responsabilità legate alla gestione e alla manutenzione del ponte. La sentenza segna un passaggio importante nel procedimento legale aperto dopo il disastro.

L’ex ad di Aspi Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo del Ponte Morandi: è il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado arrivata a Genova nel processo sulle responsabilità del crollo che il 14 agosto 2018 provocò 43 vittime. Il dispositivo è stato letto in aula dal giudice Paolo Lepri, che ha presieduto il collegio giudicante. Venti minuti di lettura della sentenza, 32 in tutto le condanne comminate, 15 le pronunce di assoluzione per i 57 imputati coinvolti nel processo di primo grado sulla strage del Ponte Morandi di Genova. Pene rimodulate rispetto alle richieste dei pm, il collegio presieduto dal giudice Paolo Lepri, che ha letto la sentenza, ha comminato un totale di 180 anni di carcere, a fronte dei 400 anni richiesti complessivamente per tutti gli imputati dai pm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Crollo Ponte Morandi, la lettura della sentenza al tribunale di Genova

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