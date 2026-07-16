Crollo ponte Morandi, cosa accadde 8 anni fa

Notizia in breve

Il 14 agosto 2018 il ponte Morandi è crollato, provocando la morte di 43 persone. Il ponte, situato in una città italiana, si è sgretolato improvvisamente mentre attraversato da veicoli. Il crollo ha causato il crollo di una sezione lunga circa 200 metri, con detriti che sono finiti sulla strada sottostante. Sono state immediatamente avviate indagini per chiarire le cause dell’incidente.