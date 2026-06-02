Incidente nella notte a Battipaglia | accertamenti in corso

Da salernotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Battipaglia, in via Mazzini, una Fiat 500 si è scontrata e si è ribaltata su un fianco. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state fornite informazioni sulle condizioni dei presenti. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

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Tensione, nella notte, a Battipaglia, in via Mazzini. Per cause da accertare, una Fiat 500 è sbandata, ribaltandosi su un fianco. Un tonfo ha svegliato i residenti: nonostante l'impatto, pare, tuttavia, nessuna grave conseguenza, se non i danni al veicolo.Indagano, dunque, le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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