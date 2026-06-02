Incidente nella notte a Battipaglia | accertamenti in corso

Notizia in breve

Nella notte a Battipaglia, in via Mazzini, una Fiat 500 si è scontrata e si è ribaltata su un fianco. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state fornite informazioni sulle condizioni dei presenti. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.