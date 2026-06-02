Incidente nella notte a Battipaglia | accertamenti in corso
Nella notte a Battipaglia, in via Mazzini, una Fiat 500 si è scontrata e si è ribaltata su un fianco. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono state fornite informazioni sulle condizioni dei presenti. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.
Tensione, nella notte, a Battipaglia, in via Mazzini. Per cause da accertare, una Fiat 500 è sbandata, ribaltandosi su un fianco. Un tonfo ha svegliato i residenti: nonostante l'impatto, pare, tuttavia, nessuna grave conseguenza, se non i danni al veicolo.Indagano, dunque, le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie e thread social correlati
Ennesimo incidente nella notte sul Corso Garibaldi: si indagaNella notte si è verificato un incidente sul Corso Garibaldi, alle spalle di piazza Della Concordia.
Incidente in via Pietro del Pezzo: accertamenti in corsoNel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente in via Pietro del Pezzo a Salerno.
Temi più discussi: Tragico incidente nella notte a Olginate, morto 35enne; Schianto nella notte a Gera Lario, nove persone coinvolte: due sono gravi; Incidente nella notte in Via Ponte dei Granili: auto si ribalta sui binari del tram; Grave incidente nella notte a San Cipriano: feriti due giovanissimi, si indaga.
Incidente mortale nella notte a Sorrento, morta una 65enne grave un giovane facebook
Botte e ferita con un coltello dopo un incidente stradale, una denuncia. Intervento delle Volanti ad Ancona nella notte a Torrette #ANSA x.com
Incidente mortale nella notte a Sorrento, morta una 65enne grave un giovaneNotte di sangue lungo le strade di Sorrento. Intorno all'una si è verificato un nuovo incidente dalle tragiche conseguenze. È successo ... msn.com
Schianto nella notte a Gera Lario, nove persone coinvolte: due sono graviPoco dopo le due di notte, per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate. Sul posto numerose ambulanze, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco di Como e i carabinieri di Menaggio ... laprovinciadicomo.it
Il sindaco di Ferrara e un incidente stradale diventato un caso politico reddit