Crollo del ponte Morandi | Castellucci condannato a 12 anni

Un ex amministratore delegato di una concessionaria autostradale è stato condannato a 12 anni di reclusione per il crollo di un ponte avvenuto nel 2018, che causò la morte di 43 persone. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento giudiziario che ha analizzato le responsabilità legate alla manutenzione e alla gestione della struttura. La vicenda riguarda il disastro avvenuto il 14 agosto 2018, che ha portato alla perdita di molte vite umane.

L’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo di ponte Morandi. Nel disastro del 14 agosto 2018 persero la vita 43 persone. Castellucci era già stato condannato per l’incidente stradale sulla A16 in cui un bus turistico era precipitato dal viadotto Acqualonga con 40 vittime. Condanne per gli ex vertici Aspi e Spea Il primo grado del processo per il crollo di ponte Morandi, a Genova, si conclude con le condanne, oltre che di Castellucci, anche per gli ex vertici di Aspi e di Spea. Undici anni è la condanna per Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi, responsabile delle manutenzioni: il pm aveva chiesto per lui 15 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Ponte Morandi, l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci condannato a 12 anni

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