Bolzano | il crollo nella notte al tribunale macerie davanti all' ingresso principale

Nella notte si è verificato un crollo nella parte centrale del tribunale di Bolzano, causando macerie davanti all’ingresso principale. I vigili del fuoco sono intervenuti subito e sono ancora sul posto per le operazioni di sgombero e verifica delle strutture interne. Non sono stati segnalati feriti, ma le autorità hanno avviato controlli sulla stabilità dell’edificio. La zona è stata messa in sicurezza e si stanno valutando le cause del cedimento.

Un grande crollo si è verificato nella notte nella parte centrale del tribunale di Bolzano, con il corpo permanente dei vigili del fuoco al lavoro dalle prime ore del mattino all’interno del palazzo di giustizia. Per cause ancora in fase di accertamento, una parte dell’area interna dell’edificio è crollata, trascinando con sé ingenti quantità di muratura e altri elementi strutturali. Le macerie si sono riversate nell’area dell’ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area interessata. Parallelamente viene valutata la stabilità delle parti dell’edificio coinvolte, al fine di pianificare i successivi interventi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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