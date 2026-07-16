Una sezione del Tribunale di Bolzano è crollata questa mattina. L'edificio, costruito durante il Ventennio, era in fase di ristrutturazione e ampliamento. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La zona è stata evacuata e sono in corso verifiche strutturali. Le autorità hanno avviato le indagini per accertare le cause del crollo.

Paura a Bolzano, dove è crollata un’importante porzione del Tribunale: nell’edificio, risalente al Ventennio, erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Il cedimento, che ha coinvolto almeno un quarto del palazzo, per fortuna non ha causato vittime: al momento del crollo all’interno dell’edificio erano presenti tre persone (addette alle pulizie) e solo una è rimasta lievemente graffiata. Come ha spiegato all’ Ansa la presidente del Tribunale di Bolzano Francesca Bortolotti, «a cedere sono stati i pilastri portanti nell’area che era interessata dai lavori di ristrutturazione ». Tutta la parte centrale dell’edificio è completamente inagibile: a seguito del crollo sono andate distrutte diverse aule, tra cui quella principale e quella della Corte d’Assise, così come vari uffici. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Crolla parte del tribunale a Bolzano, nessun ferito

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Crollata una parte del Tribunale di Bolzano: le immagini x.com

Crollata una parte del Tribunale di Bolzano: le immaginiCrollata una parte del Tribunale di Bolzano, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Le immagini. lettera43.it

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