crolla parte del palazzo del tribunale di bolzano

Questa mattina all'alba una sezione del palazzo del tribunale di Bolzano è crollata. L'edificio, risalente agli anni '30, ha subito un cedimento che ha interessato circa un quarto della struttura. L'edificio era in fase di lavori di ristrutturazione e ampliamento al momento del crollo. Non sono stati segnalati feriti. Le autorità stanno valutando le cause e le eventuali misure di sicurezza da adottare.

Questa mattina all'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso le verifiche per escludere altri crolli. Le colonne esterne del palazzo di giustizia non sono crollate. Si sta verificando la presenza di persone all'interno. Sul posto stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale sanitario. "Tutta la parte centrale del tribunale è completamente inagibile, è ancora presto per dire quali siano le cause, ora si cercherà di ripristinare al più presto il servizio e capire come ridistribuire la forza lavoro", lo spiega il procuratore Axel Bisignano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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