Bolzano crolla parte del tribunale | non ci sarebbero persone coinvolte

All’alba, una porzione significativa del tribunale di Bolzano, un edificio risalente agli anni Venti, è crollata. Il cedimento ha interessato circa un quarto della struttura, che stava subendo lavori di ristrutturazione e ampliamento. Non risultano persone coinvolte nell’incidente. La parte coinvolta si trova nella zona interessata dai lavori di modifica dell’edificio. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza.

All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco., I vigili del fuoco sono al lavoro dalle prime ore del mattino all'interno del palazzo di giustizia. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le macerie si sono riversate nell'area dell'ingresso principale e sulla scalinata del palazzo. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area interessata e stanno effettuando le prime verifiche e i controlli tecnici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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