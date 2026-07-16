Crolla la parte centrale del tribunale di Bolzano i residenti | Un boato fortissimo un terremoto
La parte centrale del tribunale di Bolzano è crollata questa mattina all’alba, provocando un forte boato che alcuni residenti hanno paragonato a un terremoto. Una persona, una addetta alle pulizie, è rimasta leggermente ferita ma è riuscita ad uscire da sola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’edificio è stato evacuato e sono in corso verifiche strutturali. Nessun’altra persona risulta coinvolta.
C'è una persona leggermente ferita a seguito del crollo della parte centrale del tribunale di Bolzano avvenuto questa mattina all'alba. Si tratta di una addetta alle pulizie che è riuscita a uscire autonomamente dall'edificio. La chiamata di emergenza al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano è arrivata alle ore 6.24. Erano presenti all'interno del palazzo di giustizia le addette alle pulizie che in quell'esatto momento erano impegnate nelle aree laterali dello stabile. «Un boato fortissimo, un terremoto» Le persone che vivono nei palazzi che s'affacciano sulla piazza Tribunale, ovvero via Duca d'Aosta e Corso Italia, hanno parlato di un «boato fortissimo, un terremoto», poi il crollo e la nube di polvere. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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Crolla parte del Tribunale di Bolzano: il momento del collasso
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