Crolla la parte centrale del tribunale di Bolzano i residenti | Un boato fortissimo un terremoto

Notizia in breve

La parte centrale del tribunale di Bolzano è crollata questa mattina all’alba, provocando un forte boato che alcuni residenti hanno paragonato a un terremoto. Una persona, una addetta alle pulizie, è rimasta leggermente ferita ma è riuscita ad uscire da sola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’edificio è stato evacuato e sono in corso verifiche strutturali. Nessun’altra persona risulta coinvolta.