All'alba di giovedì, il tetto del Tribunale di Bolzano è crollato, causando il crollo della parte centrale dell’edificio. Il procuratore ha confermato che quell’area è completamente inagibile. Non si segnalano feriti. La struttura è stata evacuata e i vigili del fuoco stanno ispezionando i danni. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riparazione o sulla possibilità di accesso alle altre sezioni dell’edificio.

Un vasto crollo ha interessato all’alba di giovedì il Palazzo di Giustizia di Bolzano, rendendo completamente inagibile la parte centrale dell’edificio. Il cedimento si è verificato intorno alle 6, quando il tribunale era chiuso e non c’erano personale e utenti: per questo motivo non si registrano feriti né persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, il crollo avrebbe interessato almeno un quarto della struttura, un edificio risalente al ventennio fascista sul quale sono in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. A cedere sarebbe stata la copertura della parte centrale del palazzo, provocando il collasso di grandi quantità di muratura e di altri elementi strutturali, precipitati nell’atrio interno e fino all’ingresso principale, invadendo anche la scalinata esterna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Bolzano.

© Ilfattoquotidiano.it - Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano, il procuratore: “La parte centrale è completamente inagibile”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crolla il Tribunale di Bolzano, il procuratore: “La parte centrale è completamente inagibile”All’alba di giovedì, una parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollata, rendendo l’edificio completamente inagibile.

Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: vigili del fuoco sul posto, nessun feritoAll'alba del 16 luglio, una porzione del tetto del Tribunale di Bolzano è crollata.

Temi più discussi: Bolzano, nella notte è crollato il tetto del tribunale: tutta la parte centrale franata sull'ingresso; Tribunale di Bolzano, crolla un quarto dell'edificio; Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: vigili del fuoco sul posto, nessun ferito; Crolla il tetto del tribunale di Bolzano: il boato all'alba, giallo sulle cause.

#Bolzano Grande boato dopo il crollo del tetto del Tribunale. È accaduto poco prima delle 06:00. Sul posto i Vigili del Fuoco; non risultano persone coinvolte. In corso di valutazione cause e stabilità delle parti rimaste intatte Immagini ' AltoAdige.it' x.com

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc, ferita un'addetta alle pulizieE' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non ... msn.com

Un boato e poi il cedimento, crolla una parte del Tribunale di BolzanoIl collasso del tetto alle 6 di oggi, 16 giugno, ha fatto crollare quasi tutto l’edificio interno del Tribunale di Bolzano, lasciando in piedi solo la facciata. Il cedimento è avvenuto nella parte di ... tg.la7.it