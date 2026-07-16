All’alba di giovedì, una parte centrale del Palazzo di Giustizia di Bolzano è crollata, rendendo l’edificio completamente inagibile. Il procuratore ha dichiarato che la zona interessata è completamente inagibile. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La struttura è stata messa sotto sequestro. Le autorità stanno valutando i danni e le cause del crollo.

Un vasto crollo ha interessato all’alba di giovedì il Palazzo di Giustizia di Bolzano, rendendo completamente inagibile la parte centrale dell’edificio. Il cedimento si è verificato intorno alle 6, quando il tribunale era chiuso e non c’erano personale e utenti: per questo motivo non si registrano feriti né persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, il crollo avrebbe interessato almeno un quarto della struttura, un edificio risalente al ventennio fascista sul quale sono in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. A cedere sarebbe stata la copertura della parte centrale del palazzo, provocando il collasso di grandi quantità di muratura e di altri elementi strutturali, precipitati nell’atrio interno e fino all’ingresso principale, invadendo anche la scalinata esterna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Crolla il Tribunale di Bolzano, il procuratore: “La parte centrale è completamente inagibile”

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