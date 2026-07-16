Una parte del tetto del Tribunale di Bolzano è crollata giovedì mattina, ferendo leggermente un'addetta alle pulizie. L’edificio ha subito danni gravi, con alcune strutture compromesse dal cedimento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito la donna e messo in sicurezza l’area. Nessun altro è rimasto coinvolto, ma il crollo ha provocato disagi e la chiusura temporanea dell’edificio. Le autorità stanno valutando le cause del cedimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura nella mattinata di giovedì 16 luglio al Tribunale di Bolzano, dove una parte del tetto è improvvisamente crollata, causando il ferimento lieve di un’addetta alle pulizie. Il cedimento si è verificato poco dopo le 6 del mattino ed è stato accompagnato da un forte boato, avvertito anche dai residenti della zona. Il crollo durante i lavori di ristrutturazione. Il cedimento ha interessato la zona centrale del Palazzo di Giustizia, dove erano in corso interventi di ristrutturazione. L’area colpita ha subito danni ingenti: i corridoi e le aule presenti nella parte centrale sono stati completamente distrutti, lasciando una vasta porzione dell’edificio ridotta in macerie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: ferita un’addetta alle pulizie, edificio gravemente danneggiato

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Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: ferita un'addetta alle pulizie

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