Il tetto del tribunale è crollato giovedì mattina, danneggiando gravemente l'edificio. Un'addetta alle pulizie è rimasta ferita durante l'incidente. Sul posto sono state avviate ispezioni con cani tra le macerie per verificare eventuali altre persone coinvolte. L'edificio, costruito negli anni venti, ha subito danni strutturali significativi. Non ci sono ancora dettagli sulle cause del crollo o su eventuali altri feriti.

BOLZANO - Gravissimo incidente alle prime ore del mattino di giovedì 16 luglio: è crollato il tetto del Tribunale, palazzo che risale agli anni Venti del secolo scorso. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento; avrebbero ceduto alcuni pilastri portanti. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, anche per accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte, che è stata tuttavia esclusa poiché a quell'ora (erano da poco passate le 6) l'edificio era ancora chiuso. Le ispezioni sono state condotte anche con i cani appositamente addestrati a fiutare l'eventuale presenza umana sotto lo macerie. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. Ispezioni con i cani tra le macerie

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