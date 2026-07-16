Il tetto del tribunale è crollato giovedì mattina a Bolzano, causando danni all’edificio che risale agli anni Venti. Un’addetta alle pulizie è rimasta ferita durante il crollo. Alcuni presenti hanno ipotizzato si possa trattare di un attentato, ma finora non ci sono conferme ufficiali. La struttura è stata evacuata e sono in corso verifiche tecniche per valutare le condizioni dell’edificio.

BOLZANO - Gravissimo incidente alle prime ore del mattino di giovedì 16 luglio: è crollato il tetto del Tribunale, palazzo che risale agli anni Venti del secolo scorso. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento; avrebbero ceduto alcuni pilastri portanti. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco, anche per accertare l'eventuale presenza di persone coinvolte, che è stata tuttavia esclusa poiché a quell'ora (erano da poco passate le 6) l'edificio era ancora chiuso. Un primo bilancio parla di un'addetta alle pulizie rimasta ferita in modo lieve. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Crolla il tetto del tribunale: edificio sventrato. Ferita un'addetta alle pulizie. «Abbiamo pensato a un attentato»

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#Bolzano, crolla parte del palazzo tribunale. Il cedimento ha interessato almeno un quarto dell'intera struttura, coinvolgendo il tetto e una parte della copertura, oltre all'area interna dell'edificio. Verifiche sulla presenza di persone all’interno buff.ly/EgXitgt x.com

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