Crolla il controsoffitto in un asilo nido a Milano bambini e insegnanti evacuati | sul posto i vigili del fuoco

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un asilo nido di Milano si è verificato il crollo di alcune parti del controsoffitto, che ha portato all’evacuazione dei bambini e degli insegnanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. La struttura è stata successivamente chiusa per verifica. Non si registrano feriti tra gli occupanti dell’edificio.

Sono crollate alcune parti del controsoffitto in un asilo di Milano: nessun ferito, bambini evacuati e struttura chiusa. Tra le ipotesi sul cedimento, le infiltrazioni causate dal maltempo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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