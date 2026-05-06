Crolla il controsoffitto in un asilo nido a Milano bambini e insegnanti evacuati | sul posto i vigili del fuoco
In un asilo nido di Milano si è verificato il crollo di alcune parti del controsoffitto, che ha portato all’evacuazione dei bambini e degli insegnanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. La struttura è stata successivamente chiusa per verifica. Non si registrano feriti tra gli occupanti dell’edificio.
Sono crollate alcune parti del controsoffitto in un asilo di Milano: nessun ferito, bambini evacuati e struttura chiusa. Tra le ipotesi sul cedimento, le infiltrazioni causate dal maltempo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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