Crolla il controsoffitto in un asilo nido a Milano bambini e insegnanti evacuati | sul posto i vigili del fuoco

In un asilo nido di Milano si è verificato il crollo di alcune parti del controsoffitto, che ha portato all’evacuazione dei bambini e degli insegnanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. La struttura è stata successivamente chiusa per verifica. Non si registrano feriti tra gli occupanti dell’edificio.