Questa mattina, durante lavori di ristrutturazione, il tetto di un edificio storico del Tribunale di Bolzano è crollato, coinvolgendo circa un quarto della struttura. I Vigili del Fuoco hanno inizialmente ipotizzato un attentato. Non ci sono segnalazioni di feriti o vittime. L’edificio, risalente al Ventennio fascista, è stato immediatamente evacuato. La zona è stata messa sotto controllo e le operazioni di verifica sono in corso.

Questa mattina una parte importante del Tribunale di Bolzano, un edificio risalente al Ventennio fascista, è crollata. Il cedimento ha coinvolto almeno un quarto dell’immobile, dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco che, secondo quanto riportato dall’ ANSA, si sono trovati davanti a uno scenario da film horror: “Quando siamo arrivati sul posto abbiamo visto che tutta la parte centrale del Tribunale di Bolzano, praticamente tutta la parte delle aule, era crollata dall’ultimo piano fino al piano terreno. Non abbiamo rilevato sospetti per un’esplosione”. “Sul posto c’era l’impresa di pulizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bolzano.

© Lanotiziagiornale.it - Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano durante i lavori. I Vigili del Fuoco: “All’inizio abbiamo pensato a un attentato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc. I vigili: «Abbiamo pensato a un attentato»Il tetto del tribunale di Bolzano è crollato nelle prime ore del mattino, mentre l'edificio era vuoto.

Crolla il tetto del Tribunale di Bolzano: vigili del fuoco sul posto, nessun feritoAll'alba del 16 luglio, una porzione del tetto del Tribunale di Bolzano è crollata.

Temi più discussi: Bolzano, nella notte è crollato il tetto del tribunale: tutta la parte centrale franata sull'ingresso; Crolla il Tribunale di Bolzano: enorme squarcio nella facciata; Crolla il tetto del tribunale di Bolzano: il boato all'alba, giallo sulle cause; Tribunale di Bolzano, crolla un quarto dell'edificio.

#Bolzano, crolla parte del palazzo tribunale. Il cedimento ha interessato almeno un quarto dell'intera struttura, coinvolgendo il tetto e una parte della copertura, oltre all'area interna dell'edificio. Verifiche sulla presenza di persone all’interno buff.ly/EgXitgt x.com

E' crollato il Tribunale di Bolzano reddit

Un boato e poi il cedimento, crolla una parte del Tribunale di BolzanoIl collasso del tetto alle 6 di oggi, 16 giugno, ha fatto crollare quasi tutto l’edificio interno del Tribunale di Bolzano, lasciando in piedi solo la facciata. Il cedimento è avvenuto nella parte di ... tg.la7.it

Bolzano, crolla il tetto del tribunale: le immagini choc. I vigili: Abbiamo pensato a un attentatoE' crollato il tetto del Tribunale di Bolzano. Il cedimento si è verificato nelle prime ore del mattino quando il palazzo era vuoto. Non ... msn.com