Gonzalo Quesada, ct dell’Italia rugby, è stato squalificato per due turni dopo la partita contro gli All Blacks. La sanzione deriva dalle decisioni arbitrali e dalla linea dura adottata da World Rugby. La squalifica riguarda le prossime due settimane di competizioni ufficiali. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il ruolo di Quesada nel team. Nessun dettaglio su eventuali contestazioni o motivazioni specifiche oltre alla sospensione.

Gonzalo Quesada è il primo a pagare la nuova linea dura di World Rugby: il ct dell’Italrugby è stato squalificato per due settimane (intese come internazionali, quindi una la sconterà addirittura a novembre, saltando la sfida col Sudafrica oltre al match sfida di sabato prossimo con l’Australia) dopo aver criticato la direzione di gara dell’arbitro Luc Ramos nella sfida di sabato scorso con gli All Blacks, persa 47-17. Quesada, infatti, aveva messo in dubbio diverse decisioni del direttore di gara francese: dalle due mete segnate nel primo tempo dagli All Blacks a quella non data a Menoncello, fino all’espulsione di Cannone e al mancato giallo a Ruben Love, prima dato e poi clamorosamente tolto dal TMO mentre era già in corso l’azione successiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Critiche all'arbitro dopo All Blacks-Italia: squalificato per due turni il ct Quesada

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