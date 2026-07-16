Crisi idrica il Veneto chiede aiuto a Trento | Non ci tiriamo indietro di fronte alla necessità idrica
L’emergenza idrica, che il 2 luglio ha spinto il governatore Alberto Stefani a firmare un’ordinanza con cui ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto il Veneto, ora spinge la Regione a chiedere la collaborazione delle Province di Trento e Bolzano per mantenere la portata dei fiumi nei momenti più delicati. Del resto si parte da un deficit di precipitazioni inquadrato nel -21% a marzo e nel -28% al 31 maggio, pari a 2,4 miliardi di metri cubi d’acqua mancanti nell’ultimo anno idrologico. Risultato: le portate dei maggiori fiumi veneti risultano inferiori alle medie storiche, con Piave, Brenta e Po a -23%, Adige a -21% e, nelle ultime ore, Livenza a -55%. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it
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