In Veneto e in Cile si affrontano problemi legati alla gestione dell'acqua, con un confronto tra le ville storiche e le aree colpite dalla crisi climatica. I canali storici del Veneto, risalenti all’epoca palladiana, sono messi a confronto con le acequias della valle dell'Aconcagua, sistemi di irrigazione tradizionali ancora utilizzati. Le due realtà mostrano come le tecniche antiche di distribuzione dell’acqua siano ancora rilevanti in situazioni di scarsità idrica.

? Punti chiave Come può l'architettura palladiana rispondere alla crisi idrica globale?. Cosa accomuna i canali padani alle acequias della valle dell'Aconcagua?. Come influenzerà il confronto tra Cile e Veneto la pianificazione urbana?. Perché le ville storiche sono diventate laboratori per la gestione ambientale?.? In Breve Workshop presso Villa La Palladiana con la Pontificia Università Cattolica del Cile.. Confronto tra sistemi idraulici della Valle dell’Aconcagua e canali della pianura padana.. Attività dal 31 maggio al 2 giugno 2026 presso Prato della Valle.. Iscrizioni disponibili tramite modulo online sul sito ufficiale villalapalladiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Veneto e Cile: sfida idrica tra ville storiche e crisi climatica

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