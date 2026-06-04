Ortona chiede risposte sulla crisi idrica | audizione del presidente della Sasi

Notizia in breve

Il presidente della società che gestisce il servizio idrico sarà ascoltato nel prossimo consiglio comunale di Ortona. L'incontro riguarderà lo stato della rete idrica e fognaria, gli impianti di depurazione, i programmi di investimento e le criticità sviluppatesi negli ultimi anni nel territorio. La convocazione è stata decisa per fare chiarezza sulla situazione attuale e sulle azioni future relative alla gestione delle risorse idriche locali.