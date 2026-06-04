Ortona chiede risposte sulla crisi idrica | audizione del presidente della Sasi
Il presidente della società che gestisce il servizio idrico sarà ascoltato nel prossimo consiglio comunale di Ortona. L'incontro riguarderà lo stato della rete idrica e fognaria, gli impianti di depurazione, i programmi di investimento e le criticità sviluppatesi negli ultimi anni nel territorio. La convocazione è stata decisa per fare chiarezza sulla situazione attuale e sulle azioni future relative alla gestione delle risorse idriche locali.
Lo stato della rete idrica e fognaria, gli impianti di depurazione, i programmi di investimento e le criticità che negli ultimi anni hanno interessato il territorio saranno al centro dell'audizione del presidente della Sasi Nicola Scaricaciottoli, convocata nel corso del consiglio comunale di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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