Il governo ha annunciato di voler riscrivere la legge elettorale, concentrando le risorse pubbliche su questa riforma. Nel frattempo, il Paese affronta salari bassi, crescita economica ferma e una sanità pubblica in difficoltà. Nonostante le difficoltà economiche e sociali, vengono destinati fondi significativi all’acquisto di armamenti. La priorità del governo appare quindi orientata a modificare il sistema elettorale, mentre le questioni di carattere sociale e sanitario restano in secondo piano.

Mentre il Paese arranca tra salari magri, crescita inchiodata e una sanità pubblica sempre più sfilacciata, il governo Meloni ha trovato la sua grande urgenza: riscrivere la legge elettorale. Elly Schlein e Giuseppe Conte accusano la maggioranza di usare la riforma come un enorme fumogeno parlamentare, utile a spostare l’attenzione dalle promesse mancate e dai problemi che entrano ogni giorno nelle case degli italiani. Il contrasto è evidente. Per stipendi, ospedali e servizi pubblici si predicano prudenza, compatibilità e pazienza. Per le armi, invece, i cordoni della borsa si aprono con una rapidità quasi commovente. A fotografare la corsa al riarmo è l’Agenzia europea per la Difesa: nel 2025 i 27 Stati membri hanno speso 418 miliardi di euro, il 20 per cento in più rispetto all’anno precedente, raggiungendo il 2,2 per cento del Pil. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Crescita zero e Sanità allo stremo. Ma i soldi per le armi si trovano sempre

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