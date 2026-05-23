È allarme sanità Personale allo stremo Servono assunzioni per salvare i servizi

Da lanazione.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I lavoratori del reparto di emergenza dell'ospedale San Giuseppe di Empoli hanno manifestato questa mattina, bloccando l’ingresso principale. La protesta è stata organizzata per chiedere assunzioni urgenti di personale, poiché molti operatori sono in ferie o malati, lasciando i servizi sotto pressione. La situazione ha causato ritardi e disagi ai pazienti in attesa di assistenza. La direzione sanitaria non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

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Empoli, 23 maggio 2026 –  “Sos ospedale San Giuseppe ”. La Funzione pubblica Cgil Firenze ieri mattina ha organizzato un presidio con volantinaggio a Empoli, davanti all’ingresso principale dell’ospedale, per denunciare la grave carenza di personale, chiedere assunzioni immediate, lo sblocco dei tetti di spesa e maggiori investimenti per garantire servizi adeguati, sicurezza delle cure e diritti di lavoratrici e lavoratori. “Sul piano occupazionale aziendale 2026 andiamo a perdere circa 200 lavoratori tra infermieri, Oss, tecnici di laboratorio e amministrativi. Negli ultimi quattro anni abbiamo assistito a un vero e proprio stillicidio – tuona Simone Baldacci, coordinatore Fp Cgil Asl Toscana Centro –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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