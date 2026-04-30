Sanità la Uil lancia l' allarme | Carenze di personale operatori ormai allo stremo

Con l’avvicinarsi della Festa dei lavoratori, i sindacati hanno segnalato che nelle strutture sanitarie si registrano carenze di personale e operatori che lavorano sotto stress. La Uil ha denunciato che molti operatori sono ormai in condizioni di forte affaticamento, evidenziando problemi legati alle risorse umane nel settore. La ricorrenza viene utilizzata per mettere in luce le difficoltà legate alle condizioni salariali e di lavoro degli operatori sanitari.

Con l'arrivo della Festa dei lavoratori, i sindacati colgono l'occasione per fare un punto sulle condizioni salariari e lavorative dei propri iscritti. In particolare, a lanciare un appello è la Uil Fp Ravenna che per il prossimo 25 maggio, alle ore 10, ha indetto un presidio sotto la direzione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sanità romagnola, la Uil lancia l’allarme: “Personale al limite, pronti a scendere in piazza” Sanità, allarme sindacati: “Ospedali e Dozza allo stremo”. La replica dell’AuslParte da una denuncia unitaria di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl il nuovo allarme sulla sanità bolognese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Carenza di medici al reparto Trasfusioni del Papardo, la Uil lancia l'allarme; Asl Lanciano Vasto Chieti, Uil Fp lancia l’allarme: Dal primo luglio possibili criticità in reparti e uffici; Emergenza al Papardo | medici mancanti rischio stop ai servizi. Ospedale Papardo, la denuncia della UIL: Grave carenza di medici nel Servizio TrasfusionaleIl sindacato chiede interventi urgenti alla Regione fra cui l’autorizzazione all’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti anche tra diverse Aziende Sanitarie ... insanitas.it Distretto di Sant’Agata di Militello, la UIL FP: «Carenza di medici e assistenza a rischio»Il sindacato denuncia «un vero e proprio collasso organizzativo». Il dg Cuccì sottolinea: «Ecco le misure messe in campo» ... insanitas.it Un giovane è stato fermato con l'hashish. Chiusura per un esercizio aperto nonostante un divieto legato a carenze di agibilità - facebook.com facebook IN POCHI MESI C’È IL RISCHIO DI UNA CARENZE DI FARMACI COME PARACETAMOLO, ANTIBIOTICI, ANTIDIABETICI x.com