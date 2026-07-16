Nella provincia di Cremona, una forte ondata di maltempo ha provocato raffiche di vento superiori ai 100 kmh, causando danni diffusi. Sono stati sradicati pali della luce, alberi e tetti di edifici. Un video mostra un semaforo diviso in due parti, risultato delle raffiche. La perturbazione ha interessato una vasta area della Lombardia, dove era stata emessa un’allerta meteo arancione. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni più gravi.

Cremona – Un pomeriggio da incubo in provincia di Cremona, una delle zone più colpite dalla violenta ondata di maltempo che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Lombardia (dove era stata predisposta l’allerta meteo arancione ). Dopo il pomeriggio del nubifragio, accompagnato da r affiche di vento oltre i cento chilometri orari, la notte dell'emergenza. Quello di Cremona oggi è un lento rientro alla normalità dopo il maltempo che ieri h a sradicato centinaia di alberi, pali della luce e interi tetti. Il bilancio aggiornato dei vigili del fuoco parla di 125 interventi effettuati tra le 17.30 e le 5.30 di questa mattina e sono già programmati altre 70 operazioni di messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cremona e le raffiche di vento oltre i 100km/h: pali della luce, alberi e tetti sradicati. Il video del semaforo “spezzato in due”

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