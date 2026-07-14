Crema, 14 luglio 2026 - Rimane alta l’attenzione dei carabinieri nell’area di Crema e del Cremasco, soprattutto alla luce dei recenti fatti violenti: l’omicidio a pugnalate del 19enne egiziano Youssef Rama Abdelaziz e l’assassinio a sprangate del 6 aprile di un altro ragazzo egiziano, Hamza Salama. Nel pomeriggio di lunedì 13 luglio la Compagnia dei carabinieri di Crema ha disposto un servizio di controllo ad ampio raggio, che ha interessato la città e i territori limitrofi. I numeri del presidio dei militari. L’attività, che ha visto impiegate 6 pattuglie supportate da personale in abiti civili, si è conclusa con l’identificazione di 102 persone e con il controllo di 56 veicoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema sorvegliata speciale dopo l’omicidio di Youssef

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