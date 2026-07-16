Costi del pre-scuola il centrodestra | Idea nostra

Il centrodestra critica la decisione della giunta comunale di avviare il servizio di pre-scuola a partire dal 2026-2027, affermando che i costi sono stati fissati a loro vantaggio. La reazione arriva dopo che la maggioranza ha annunciato l’attivazione del servizio per la prima volta nel territorio. Secondo l’opposizione, la proposta da loro presentata in consiglio comunale era stata bocciata.

"Si vantano di aver fissato costi contenuti per il pre-scuola dopo aver bocciato la nostra proposta in consiglio comunale". La stilettata arriva dal centrodestra dopo l’annuncio della giunta dell’avvio del servizio, per la prima volta a Massarosa, a partire dal 2026-2027. "Ancora una volta i fatti dimostrano che le nostre proposte erano corrette – scrivono i consiglieri Pietro Bertolaccini, Marzia Lucchesi, Nicola Morelli e Pietro Cima – e che la maggioranza ha preferito respingerle per ragioni politiche salvo poi rivendicarle come un proprio successo. Con la nostra mozione avevamo chiesto infatti di garantire alle famiglie un servizio accessibile, proponendo una tariffa in linea con quella applicata da Camaiore, ossia 10 euro mensili per i residenti e 15 euro per i non residenti, con l’obiettivo di contenere il costo del servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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