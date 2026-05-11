A scuola l’eredità del Covid si fa ancora sentire | il livello in italiano e matematica è più basso del pre-pandemia – I dati

I risultati degli studenti mostrano che i livelli di italiano e matematica sono ancora inferiori rispetto a quelli registrati prima dell’inizio della pandemia. Nonostante la ripresa delle attività in presenza e la fine delle restrizioni, le prove d’esame indicano che le competenze acquisite sono rimaste sotto la media pre-pandemia. Questi dati confermano come gli effetti del Covid-19 sulla scuola siano ancora visibili, anche a distanza di tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui