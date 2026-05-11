A scuola l’eredità del Covid si fa ancora sentire | il livello in italiano e matematica è più basso del pre-pandemia – I dati
I risultati degli studenti mostrano che i livelli di italiano e matematica sono ancora inferiori rispetto a quelli registrati prima dell’inizio della pandemia. Nonostante la ripresa delle attività in presenza e la fine delle restrizioni, le prove d’esame indicano che le competenze acquisite sono rimaste sotto la media pre-pandemia. Questi dati confermano come gli effetti del Covid-19 sulla scuola siano ancora visibili, anche a distanza di tempo.
L’illusione che, una volta tolte le mascherine e riposti i pc della Dad, la scuola potesse tornare magicamente ai livelli pre-2019 si infrange contro i dati. La pandemia nel sistema educativo è, infatti, un’onda lunga che continua a far produrre strascichi. Le ultime rilevazioni provinciali delle prove Invalsi, elaborate dall’Osservatorio del Sole 24 Ore, tracciano un quadro problematico del 202425, quando quasi un ragazzo su due ha tagliato il traguardo della licenza media o del diploma senza possedere le competenze minime necessarie in italiano e matematica. Il dato nuovo e rilevante, però, è proprio il tracollo rispetto al periodo pre-pandemico.🔗 Leggi su Open.online
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