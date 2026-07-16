Costi boom della guerra i Dem bloccano i fondi al Pentagono

I democratici hanno bloccato i fondi destinati al Pentagono, mentre il costo della guerra potrebbe raggiungere i 100 miliardi di dollari, ovvero il triplo di quanto previsto in precedenza. La decisione si inserisce in un contesto di tensione politica riguardo alle spese militari e ai finanziamenti necessari per sostenere le operazioni militari. La questione dei fondi rimane aperta, con possibili ripercussioni sulla gestione delle risorse per la difesa.

I democratici fanno muro e bloccano i fondi al Pentagono. Il conto del conflitto potrebbe arrivare a 100 miliardi, il triplo rispetto al previsto Frustrati dalla guerra in Iran e da un Donald Trump che ha completamente scavalcato il Congresso per il conflitto, i liberal alzano le barricate in Senato e fermano il National Defense Authorization Act, una delle poche leggi a Washington approvata da anni senza alcun intoppo. Lo stop arriva mentre i primi calcoli sul costo della guerra indicano un conto salato da almeno 80-100 miliardi di dollari, oltre il triplo di quello paventato pubblicamente dal Dipartimento della Difesa. La cifra circola all’interno del Pentagono e non è stata ufficializzata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Hegseth Might've Just ENDED Obama's Career, CAUGHT Funding Iran's Weapons!

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