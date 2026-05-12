Pentagono | i costi della guerra all' Iran saliti a 29 miliardi di dollari

Il Pentagono ha comunicato che i costi sostenuti dagli Stati Uniti per le operazioni militari contro l’Iran sono arrivati a 29 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta l’ultima stima aggiornata dei fondi impegnati finora in questa attività militare. La cifra include spese per il personale, equipaggiamenti e altre risorse impiegate nel corso delle operazioni. Non sono stati forniti dettagli sui periodi specifici o sulle modalità di calcolo.

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La guerra degli Stati Uniti all’Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. E’ l’ultima stima fornita da Jules Hurst, che ricopre le funzioni di Controllore del Pentagono, riferita nel corso dell’audizione alla Camera Usa, comprensiva dei costi aggiornati per la riparazione e la sostituzione delle attrezzature, oltre dhe delle spese operative. La cifra segnala un aumento di 4 miliardi di dollari rispetto alla stima fornita dal Pentagono alla fine del mese scorso. La marina Usa: "La nuova corazzata di Trump sarà a propulsione nucleare" La nuova corazzata che prenderà il nome di Donald Trump sarà a propulsione nucleare. Lo ha annunciato la Marina Usa, come riporta il Wall Street Journal.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pentagono: i costi della guerra all'Iran saliti a 29 miliardi di dollari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guerra Iran, WP: Pentagono chiede 200 miliardi di dollariIl Washington Post scrive che tale cifra supererebbe di gran lunga i costi della massiccia campagna di attacchi aerei condotta finora... Leggi anche: Guerra in Iran, Pentagono vuole 200 miliardi di dollari: “Servono soldi per uccidere i cattivi” Argomenti più discussi: Pentagono, i costi della guerra all'Iran saliti a 29 miliardi di dollari; Il Pentagono apre le armi all’AI: ecco perché può essere un boomerang; Dal Pentagono all’Iran, Palantir si è presa il monopolio della guerra; Il Pentagono pubblica documenti e immagini inediti degli Ufo. I costi della guerra con l’ #Iran ammonterebbero almeno a 50 miliardi e non a 25 come dichiarato dal Pentagono ?? x.com Hegseth cita la Bibbia durante un briefing al Pentagono, Papa Leone critica coloro che ma... - reddit.com reddit Pentagono: guerra in Iran costata 25 finora miliardiWashington, 29 apr. (askanews) - La guerra contro l'Iran è costata finora agli Stati Uniti circa 25 miliardi di dollari. È la prima stima ... stream24.ilsole24ore.com