Guerra in Iran | il Pentagono alza i costi a 29 miliardi di dollari

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Pentagono ha stimato che i costi delle munizioni impiegate in Iran siano pari a 29 miliardi di dollari. Questa cifra rappresenta un aumento rispetto alle precedenti stime ufficiali, che risultano più basse rispetto alle valutazioni di alcuni analisti esterni. La discrepanza tra i dati ufficiali e le stime indipendenti solleva domande sulla trasparenza delle informazioni e sull’effettivo impatto di questa spesa sul bilancio militare degli Stati Uniti.

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? Punti chiave Quanto incide la spesa reale per le munizioni sul bilancio americano?. Perché i dati ufficiali del Pentagono differiscono dalle stime degli esperti?. Come influirà l'aumento dei costi bellici sul potere d'acquisto dei cittadini?. Chi sta finendo sotto indagine per i profitti derivanti dai post bellici?.? In Breve Inflazione al 3,8% ad aprile 2025 con prezzi al consumo cresciuti dello 0,6%.. Il 77% degli intervisti SSRS attribuisce l'aumento del costo della vita a Trump.. Il Dipartimento di Giustizia indaga Zachary Folk su possibili profitti dai post bellici.. Esperti come Justin Wolfers stimano costi economici totali in centinaia di miliardi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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