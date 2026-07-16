Il Dipartimento della Marina degli Stati Uniti ha approvato un nuovo documento strategico per integrare l'intelligenza artificiale a bordo della propria flotta. La mossa mira a migliorare le capacità operative e di sorveglianza delle navi militari. Il piano prevede l'adozione di sistemi di IA per supportare decisioni e automatizzare alcune funzioni di bordo. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tecnologie o sui tempi di implementazione.

Il Dipartimento della Marina degli Stati Uniti ha recentemente varato un nuovo documento strategico per schierare l’Ia a bordo della propria flotta. La Strategy to Weaponize Data and Artificial Intelligence, firmata dal segretario della Marina Hung Cao, stabilisce la tabella di marcia per costruire una forza “data-ready” e “AI-enabled”, capace di accelerare i processi decisionali e mantenere la superiorità navale statunitense. Il contesto. Il documento arriva in un momento particolarmente intenso per l’US Navy. Parlando della nuova strategia, Cao ha ricordato che le forze navali americane hanno ingaggiato centinaia di droni, missili da crociera e missili balistici lanciati dall’Iran e dai suoi proxy. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così il Pentagono vuole portare l’IA a bordo della US Navy

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