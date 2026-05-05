La Marina degli Stati Uniti ha annunciato l’intenzione di accelerare lo sviluppo e il dispiegamento di un nuovo missile anti-radar. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione alle operazioni militari in Medio Oriente, dove i sistemi di difesa aerea rivestono un ruolo chiave. Il progetto mira a migliorare le capacità di intercettazione e di sopravvivenza delle forze navali in scenari di conflitto. La produzione e i test del missile sono stati avviati con urgenza.

La Marina degli Stati Uniti sta insistendo per accelerare i tempi e per schierare un nuovo missile antiradiazioni, una speciale arma assegnata a quei caccia che ricevono il compito di “aprire la strada” alle formazioni d’attacco, ed è stata appositamente progettata per rilevare le emissioni radar in un territorio ostile e dirigersi verso di esse per eliminare un obiettivo di alto valore che rappresenta un nodo essenziale per la guida della difesa avversaria. E lo fa nonostante le enormi spese che la Difesa sta già affrontando in questo ultimo anno. L’informazione è stata resa nota durante la “pausa strategica” che ha attualmente congelato le...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Una lezione dalle operazioni in Medio Oriente: l’US Navy vuole nuovi missili anti-radar

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