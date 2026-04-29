Google potrebbe portare la sua IA nel cuore della Difesa americana

Secondo fonti vicine all’azienda, Google starebbe valutando di consentire al Dipartimento della Difesa l’accesso ai propri modelli di intelligenza artificiale per applicazioni in ambienti riservati. La proposta riguarda l’utilizzo di tecnologie di IA in contesti classificati, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali o dettagli specifici sui termini dell’accordo. La decisione potrebbe influenzare le collaborazioni tra il settore tecnologico e le forze armate.

Google sarebbe pronta ad aprire al Pentagono l’uso dei propri modelli di intelligenza artificiale in ambito classificato. A riportarlo è stato The Information, secondo cui l’intesa consentirebbe al Dipartimento della Difesa americano di impiegare i sistemi dell’azienda su reti riservate e per attività legate alla sicurezza nazionale. Se confermata nei dettagli, la notizia segnerebbe un nuovo avanzamento nel rapporto tra grandi piattaforme tecnologiche e apparato militare statunitense. L’accordo permetterebbe al Pentagono di usare i modelli di Google per “qualsiasi scopo governativo lecito”, una formula che includerebbe attività sensibili come la pianificazione delle missioni e il targeting.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Google potrebbe portare la sua IA nel cuore della Difesa americana Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250 Notizie correlate Springsteen annuncia un tour Usa da marzo: “Arriva la cavalleria a difesa della democrazia americana”Bruce Springsteen e la Street Band annunciano il Land Of Hope And Dreams American Tour negli Usa a primavera che partirà da Minneapolis al Target... Forte Degenfeld: viaggio nel cuore della difesa asburgica a PiovezzanoDomenica 12 aprile, alle ore 15, l’associazione BAC Bussolengo Arte Cultura organizza una visita guidata al Forte Degenfeld, situato a Piovezzano,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Google verso un accordo con il Pentagono?; Gemini, Google lavora alla Assistenza proattiva: ecco cosa sappiamo; 5 grandi mosse degli analisti sull’AI: ottimisti su Google nel breve termine; Tesla promossa; Google annuncia investimenti fino a 40 miliardi di dollari in Anthropic. Nella lettera, i dipendenti di Google avvertono che la tecnologia potrebbe essere usata dal Pentagono in modi «disumani», tra cui sorveglianza di massa e armi autonome letali. https://l.euronews.com/gXUe - facebook.com facebook Pixel 11 Pro Fold, Google potrebbe averne svelato i colori per sbaglio x.com