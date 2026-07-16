Così i droni cambiano eserciti e industrie

I droni stanno trasformando le forze armate e le industrie. Sempre più spesso vengono impiegati robot autonomi in operazioni militari, riducendo la presenza umana sul campo. Questa evoluzione vede l’incremento di veicoli aerei senza pilota usati in missioni di sorveglianza e attacco. La tendenza si sta diffondendo anche in settori civili, dove i droni sono utilizzati per consegne, monitoraggio e ispezioni. La presenza di robot autonomi in ambito militare e industriale è in rapido aumento.

Ormai la guerra si sta dronizzando. Non è una novità: assistiamo ogni giorno all’ingresso in campo di nuovi robot combattenti, sempre più indipendenti dagli esseri umani. Questa settimana per la prima volta gli americani hanno usato barche esplosive telecomandate per attaccare una base navale iraniana mentre gli ucraini hanno condotto un’operazione di sbarco con un battello e un tank privi di equipaggio. In realtà il Pentagono si limita a copiare quello che i reparti di Kiev e Mosca fanno da anni ed è arrivato al punto di clonare i droni volanti Shahed progettati dai pasdaran. Invece gli ucraini stanno rivoluzionando la natura stessa dei conflitti, con una trasformazione che ogni sei mesi imprime una svolta operativa: obbliga i russi a modificare le tattiche e studiare contromisure. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Come i droni militari hanno cambiato la guerra moderna

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