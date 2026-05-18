Il presidente ucraino ha riferito di uno degli attacchi di droni più significativi contro la Russia, avvenuto domenica, che ha provocato almeno quattro vittime e una dozzina di feriti a Mosca. Secondo quanto dichiarato, i droni hanno raggiunto la capitale russa e sono stati responsabili di danni e perdite umane, segnando un episodio rilevante nel corso del conflitto. La notizia arriva in un momento in cui si discute di come tali azioni influenzino la percezione del conflitto in corso.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di uno dei più grandi attacchi di droni contro la Russia, quello che nella giornata di domenica ha colpito Mosca e causato almeno quattro morti e una dozzina di feriti. In un videomessaggio Zelensky ha sottolineato che le capacità ucraine di colpire in profondità stanno cambiando la percezione internazionale del conflitto e aumentando la pressione su Mosca. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky: “I droni colpiscono Mosca, cambiano la percezione della guerra”

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Ucraina, droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Kharkiv

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