Le sanzioni sportive che limitano le libertà garantite dal diritto europeo devono essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle o adottare misure provvisorie. Questo principio riguarda anche le conseguenze per Agnelli e Arrivabene, coinvolti in sanzioni di natura sportiva. La normativa europea richiede che ogni restrizione di libertà sia soggetta a revisione giudiziaria, garantendo così il rispetto delle procedure legali. Al momento, non sono state annunciate decisioni definitive sui casi individuali.

Le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto Ue devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Ma cosa significa realmente quanto stabilito oggi dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito alla vicenda plusvalenze che ha visto coinvolti Andrea Agnelli e Maurizio Arrivabene? In un'intervista concessa a SportMediaset.it, l'avvocato Giorgio Spallone ha chiarito i vari interrogativi., "La sentenza ha risposto a un rinvio del Tar del Lazio di natura pregiudiziale. Il Tribunale Amministrativo Regionale aveva ricevuto un ricorso da parte di Agnelli e Arrivabene per annullare la decisione della Corte federale d'appello, confermata poi dal Collegio di garanzia del Coni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cosa succede ora ad Agnelli e Arrivabene? Ecco tutte le risposte dell'esperto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È vero che diventiamo intolleranti al latte con l'avanzare dell'età? Tutte le risposte dell'espertoCon l’età, molte persone notano che il consumo di latte diventa meno piacevole e più difficile da digerire.

Estate 2026, El Niño sarà davvero il "colpevole" del caldo che verrà? Tutte le risposte dell'espertoPer l'estate 2026 si prevede un possibile episodio di El Niño, che potrebbe influenzare le condizioni climatiche.

Temi più discussi: Legge elettorale, gli scenari dopo il voto sulle preferenze; Il dopo Khamenei, cosa succede ora in Iran e che fine hanno fatto le opposizioni; Maggioranza implosa sulle preferenze: cosa rischia ora Meloni?; Legge elettorale, cosa succede ora? Elezioni anticipate, voto bis sulle preferenze, rinuncia al provvedimento: tutti gli scenari.

Fra poco c'è Chi l'ha visto? c'è bisogno del vostro aiuto: Sorelle ritrovate: Cosa succede ora? Il padre in studio con Federica Sciarelli Alle 21:20 in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #24giugno x.com

Arbitri nel caos, cosa succede ora e chi sostituirà Gianluca Rocchi all'interno dell'AIA: favorito Maurizio CiampiGianluca Rocchi e Andrea Gervasoni si autosospendono dopo l’indagine della Procura di Milano. Il Comitato Nazionale AIA prepara la riunione per nominare un designatore ad interim: tra i nomi in corsa ... calciomercato.com

Cosa succede ora, dopo che la Meloni non è più la suddita di Trump? Maggioranza si libera del fardello, l’opposizione fa melinaPoliticamente che cosa potrà succedere ora che Giorgia Meloni non è più la suddita di Trump? La maggioranza si libera di uno scomodo fardello, l’opposizione fa melina, ma è pronta ad attaccare anche ... blitzquotidiano.it