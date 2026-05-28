Estate 2026 El Niño sarà davvero il colpevole del caldo che verrà? Tutte le risposte dell' esperto
Per l'estate 2026 si prevede un possibile episodio di El Niño, che potrebbe influenzare le condizioni climatiche. Tuttavia, gli esperti sottolineano che non si può ancora definire con certezza il suo impatto sul caldo estremo. Circolano molte notizie allarmistiche online, ma la comunità scientifica invita a interpretare i dati con cautela. Al momento, non ci sono previsioni definitive che collegano direttamente El Niño a un'estate eccezionalmente calda.
Mentre sul web e sui social rimbalzano titoli allarmistici che dipingono l'imminente estate 2026 come un periodo “arroventato” ed estremo a causa dell'arrivo di El Niño, la scienza invita alla calma e a una lettura più lucida dei dati. È davvero possibile attribuire con certezza le anomalie. 🔗 Leggi su Today.it
METEO. EL NINO, SARA' DAVVERO UN'ESTATE ROVENTE COME SI DICE FACCIAMO CHIAREZZA
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