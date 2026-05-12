Con l’età, molte persone notano che il consumo di latte diventa meno piacevole e più difficile da digerire. L’esperto spiega che questa condizione può essere legata a una diminuzione della produzione di alcune sostanze enzimatiche nel nostro organismo. Tuttavia, non tutti sviluppano intolleranza e le reazioni variano da individuo a individuo. Sono stati forniti alcuni suggerimenti pratici per affrontare eventuali disagi legati a questa condizione.

Gonfiore, crampi, diarrea. Questi sintomi dopo aver bevuto latte o mangiato yogurt non sono rari e sono il segno di un cambiamento nel nostro organismo. Perché i prodotti caseari diventano più difficili da digerire crescendo? "Tutto ruota attorno al lattosio, lo zucchero del latte. Per digerirlo serve una sorta di chiave: un enzima chiamato lattasi, prodotto dalle cellule del nostro intestino" spiega il dottor Vincenzo Marzolla, nutrizionista di MioDottore. "Da neonati ne abbiamo in abbondanza, perché ci serve per il latte materno, ma dopo lo svezzamento, in molti casi, l'organismo ne produce sempre meno. È un meccanismo naturale, scritto nei nostri geni, che riguarda circa il 75% della popolazione mondiale: si chiama ipolattasia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - È vero che diventiamo intolleranti al latte con l'avanzare dell'età? Tutte le risposte dell'esperto

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