Corte Ue stop a parti del regolamento FIFA | norme sugli agenti nel mirino

Notizia in breve

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha sospeso alcune disposizioni del regolamento FIFA relative alle norme sugli agenti di calciatori e allenatori. La decisione riguarda specifici articoli del regolamento, che sono stati messi sotto esame e potrebbero essere modificati o annullati. La pronuncia si riferisce a questioni legate alla compatibilità delle norme con il diritto dell’Unione Europea. La decisione si basa su un procedimento avviato contro le attuali regolamentazioni.