Corte Ue stop a parti del regolamento FIFA | norme sugli agenti nel mirino

Da calcionews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha sospeso alcune disposizioni del regolamento FIFA relative alle norme sugli agenti di calciatori e allenatori. La decisione riguarda specifici articoli del regolamento, che sono stati messi sotto esame e potrebbero essere modificati o annullati. La pronuncia si riferisce a questioni legate alla compatibilità delle norme con il diritto dell’Unione Europea. La decisione si basa su un procedimento avviato contro le attuali regolamentazioni.

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Corte Ue, giro di vite sul regolamento FIFA: norme sugli agenti nel mirino dell’Europa. Cosa sta succedendo. La Corte di giustizia dell’Unione europea interviene sul regolamento FIFA che disciplina l’attività degli agenti di calciatori e allenatori, fornendo indicazioni che potrebbero incidere profondamente sull’attuale impianto normativo. La decisione nasce dal ricorso presentato in Germania da due agenti, che hanno contestato diversi punti del FFAR, ritenendoli in contrasto con le norme europee su concorrenza, libera prestazione dei servizi e protezione dei dati personali. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La Corte non annulla il regolamento, ma rimette al giudice tedesco la valutazione finale, indicando però criteri giuridici stringenti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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