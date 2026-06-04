Le nuove norme dell'UE prevedono controlli più severi sui dati energetici gestiti dalle piattaforme online, con requisiti aggiornati per la trasmissione e la sicurezza delle informazioni. Per quanto riguarda gli animali domestici, i trasportatori saranno obbligati a rispettare specifici requisiti tecnici, come sistemi di monitoraggio e condizioni di trasporto più rigide. Le regole entreranno in vigore nei prossimi mesi, con scadenze precise per l’adeguamento delle piattaforme e dei mezzi di trasporto.

Come cambieranno i controlli sulle piattaforme che gestiscono dati energetici?. Quali nuovi requisiti tecnici dovranno seguire i trasportatori di animali?. Chi dovrà gestire operativamente la sorveglianza dei flussi di dati sensibili?. Cosa cambia concretamente nella manipolazione di cani e gatti all'arrivo?.? In Breve Regolamento 2026255 integra il precedente regolamento UE 12272011 per la sorveglianza energetica.. Regolamento 2026135 aggiorna le procedure del regolamento delegato UE 2020692 per piccoli animali.. Nuovi protocolli per cani, gatti e furetti entrano in vigore dopo il 13 aprile 2026.. Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori gestisce nuovi flussi dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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The New Colonialism: How AI and Green Energy Ensure Global North Dominance

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