Il maxi progetto balneare a Sanremo ha subito uno stop a causa delle nuove norme dell'Unione Europea che potrebbero mettere a rischio l'approvazione del piano. Le norme, approvate recentemente, introducono requisiti più stringenti riguardo alla tutela ambientale e all'uso del suolo, creando incertezza sulla compatibilità del progetto con la normativa europea. La decisione presa da Palazzo Bellevue potrebbe influenzare le future attività di sviluppo sul waterfront, con possibili ripercussioni sulla pianificazione urbana e sulle autorizzazioni in corso.

? Punti chiave Perché le nuove norme UE mettono in crisi il progetto Scarella?. Come influirà la decisione di Palazzo Bellevue sul futuro del waterfront?. Quali sono i rischi legali che bloccano il piano di Castagno?. Quando potrà ripartire la trasformazione tra Porto Vecchio e Portosole?.? In Breve Progetto Scarella su 15 mila metri quadri tra Porto vecchio e Portosole.. Nuove norme UE vietano corsie preferenziali per i promotori del project financing.. Rinnovo concessioni balneari previsto entro la fine dell'anno corrente.. Piano prevede due piscine, nuovi parcheggi e due ascensori per la spiaggia.. A Palazzo Bellevue, il vertice tra i capigruppo della maggioranza e la giunta Mager ha sancito il rallentamento del maxi progetto di riqualificazione balneare presentato da Lucio Castagno per l’area tra il Porto vecchio e Portosole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, stop al maxi progetto balneare: il rischio norme UE

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