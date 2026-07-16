La Corte dei Conti ha segnalato che in Lombardia continuano a esserci frequenti iniezioni di liquidità dalla cassa sanitaria. La relazione evidenzia che i versamenti sono costanti e superiori alle esigenze immediate, mantenendo un flusso di fondi elevato nel sistema. Sono stati analizzati i movimenti finanziari e le modalità di utilizzo delle risorse, senza riscontrare anomalie o irregolarità. La situazione si mantiene stabile nel quadro delle disponibilità finanziarie della regione.

Milano, 16 luglio 2026 – Quella della Corte dei Conti è "una parifica di cui siamo molto soddisfatti, è l'ennesima dimostrazione della bontà del bilancio della nostra regione, della capacità di erogare servizi ma di mantenere in equilibrio il bilancio cosa che, di questi tempi, non è per niente facile per la situazione di contingente difficoltà che sta attraversando tutta l'economia, quindi siamo molto soddisfatti del risultato". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'udienza sul Giudizio di Parifica del Rendiconto generale della Regione Lombardia per l'esercizio 2025, presentato nella sede regionale della Corte dei Cont i, in via Marina a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corte dei Conti: “In Lombardia persistenti iniezioni di liquidità dalla cassa sanitaria”

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