Frana a Santa Maria | registrata dalla Corte dei Conti l’ordinanza per le domande di contributo

La Corte dei conti ha registrato l’ordinanza per le domande di contributo conseguenti alla frana del quartiere Santa Maria a Chieti. Lo ha ha reso noto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio. Al momento sono disponibili 25 milioni per il biennio 20262027 per far fronte alle prime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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