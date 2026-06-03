Frana a Santa Maria | registrata dalla Corte dei Conti l’ordinanza per le domande di contributo
La Corte dei conti ha registrato l’ordinanza relativa alle domande di contributo per la frana nel quartiere Santa Maria a Chieti.
La Corte dei conti ha registrato l’ordinanza per le domande di contributo conseguenti alla frana del quartiere Santa Maria a Chieti. Lo ha ha reso noto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio. Al momento sono disponibili 25 milioni per il biennio 20262027 per far fronte alle prime. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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