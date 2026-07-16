Corriere dello Sport | Napoli partenza senza colpi

Il Napoli si prepara a partire per il ritiro di Dimaro senza aver effettuato nuovi acquisti quest’anno. La squadra si muoverà con i giocatori già presenti e senza innesti recenti nel mercato estivo. Questa decisione rappresenta una novità rispetto alle precedenti stagioni, quando erano stati fatti acquisti prima della partenza. La squadra si radunerà nella località in Trentino per i primi allenamenti della stagione. La partenza è programmata nelle prossime ore, senza annunci di ulteriori operazioni di mercato.

Il Napoli è pronto a partire per il ritiro di Dimaro senza nuovi acquisti, una novità rispetto alle ultime stagioni. Fabio Tarantino, sulle pagine del Corriere dello Sport, spiega che Massimiliano Allegri inizierà il lavoro con una rosa composta principalmente dai giocatori già sotto contratto e da quelli rientrati dai prestiti, come Noa Lang e Lorenzo Lucca, che avranno l’opportunità di convincere il nuovo allenatore durante la preparazione estiva. Fabio Tarantino del Corriere dello Sport evidenzia come l’organico sia ancora molto numeroso e che diversi calciatori non partiranno per il Trentino, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna continua a lavorare sulle cessioni per alleggerire la rosa. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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