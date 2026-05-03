Il Napoli ha ottenuto un pareggio che viene descritto come un passo avanti piuttosto che una occasione sprecata, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. La partita ha portato alla squadra un risultato che potrebbe influire sulla corsa alla qualificazione in Champions League. La squadra si trova ora in una posizione favorevole per il prosieguo della competizione. L'esito della gara è stato analizzato come positivo e significativo per il proseguimento della stagione.

"> Un pareggio che sa di passo avanti, più che di occasione persa. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, lo 0-0 tra Como e Napoli al Sinigaglia avvicina gli azzurri all’obiettivo Champions, mantenendo quattro punti di vantaggio e rinviando la festa dell’Inter. Fabio Mandarini, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, evidenzia come la gara sia stata intensa e ricca di occasioni – 24 tiri complessivi – ma senza reti, con il Napoli capace di portare a casa un punto pesante in ottica europea. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il Como ha fatto la partita sul piano del gioco, chiudendo con il 57% di possesso palla e ben 16 conclusioni, contro le 8 del Napoli.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli vede la Champions”

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